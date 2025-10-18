日本維新の会は、立憲民主党、国民民主党との総理指名選挙での連携協議について打ち切る考えを伝えたと明らかにしました。週末、維新は自民党との連立合意に向け詰めの協議を行う見通しです。日本維新の会藤田文武 共同代表「協議を続けるのは非常に失礼に当たるかなという結論に至りまして、『ひと区切りとさせていただきたい』という旨をお願いさせていただきました」立憲民主党、日本維新の会、国民民主党の3党はこれま