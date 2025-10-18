◇セCSファイナルステージ第3戦DeNA0−4阪神（2025年10月17日甲子園）DeNAの牧と筒香の新旧主将が来季の雪辱を誓った。左手手術で約2カ月離脱した牧は「阪神の方がぶっちぎりで優勝した理由が投打ではっきりした。来年超えていきたい」と唇をかみ、筒香は「阪神を超えない限り優勝はない」。2人は三浦監督への感謝の思いも語った。牧は入団1年目から5年間を共にし「恩返しできたかは分からないけど…」と昨年日本一で