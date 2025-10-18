シンガー・ソングライターの松任谷由実（71）が17日、都内で40作目のオリジナルアルバム「Wormhole」（11月18日発売）の先行試聴会に出席。夫で音楽プロデューサーの正隆氏（73）とともにトークショーを行った。今作は前例のない試みに挑んだ意欲作だ。荒井由実時代から現在までの数百におよぶ音声記録をAIに学習させ、ユーミンの声を再構築。そこに現在の歌声を合成し、“第3の声”を制作。その新たな声で曲を届ける異色の作