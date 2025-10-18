◇セCSファイナルステージ第3戦DeNA0−4阪神（2025年10月17日甲子園）DeNAに7月に電撃入団した元阪神の藤浪は、ポストシーズンの登板がないまま新加入のシーズンを終えた。自身は来季メジャー再挑戦の意向も持っているが、現段階では流動的だ。加入後は8月31日の中日戦に先発し移籍後初勝利。だが勝利はその1勝のみ。その後は救援登板が続き、CS開始前にフェニックス・リーグの参加メンバーとなった。そして入団会見で