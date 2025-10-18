WBA世界ライトフライ級王者・高見亨介（23＝帝拳）と、元WBC世界フライ級王者・比嘉大吾（30＝志成）が17日、東京都江東区のWOWOW辰巳放送センターで行われた番組収録にゲスト出演した。収録後に取材に応じた高見は、次戦は「年内と聞いている」。WBO王者サンティアゴ（プエルトリコ）との統一戦や、WBA・WBC世界フライ級統一王者サンドバル（米国）との2階級制覇戦の希望も明かした。引退表明していた比嘉は「保留」と撤回