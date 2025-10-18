◇セCSファイナルステージ第3戦DeNA0−4阪神（2025年10月17日甲子園）来日2年目を終えたDeNAのケイは、今季限りで退団する可能性が高まった。この日はファーストS第1戦から中5日で先発。初回に佐藤輝に先制3ランを浴びるなど、4回2/3を5安打4失点と役目を果たせず、敗戦投手となった。「今日は制球がうまくいかず、アグレッシブな投球ができませんでした」と唇をかんだ。左腕は今季単年契約。レギュラーシーズンでは24