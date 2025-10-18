【MLB】ドジャース3ー1ブルワーズ（10月16日・日本時間10月17日／ロサンゼルス）【映像】佐々木朗希、力強すぎるストレート→打者ドン引き10月16日（日本時間10月17日）行われたナ・リーグ優勝決定シリーズ3回戦、ロサンゼルス・ドジャース対ミルウォーキー・ブルワーズの一戦で、ドジャース・佐々木朗希が剛速球で捻じ伏せた場面が話題となっている。3-1、ドジャース2点のリードで迎えた9回表・ブルワーズの攻撃、1死走者なしの場