台湾の俳優スリ・リンが主演し、12月13日より放送される放送100年特集ドラマ『火星の女王』（NHK総合ほか／毎週土曜22時）の追加キャストとして、シム・ウンギョン、岸井ゆきの、菅原小春、宮沢氷魚、松尾スズキ、滝藤賢一、宮沢りえ、吉岡秀隆の出演が発表された。【写真】『火星の女王』キャスト一挙解禁！キャラショットをチェック放送100年を機に展開する「宇宙・未来プロジェクト」の一環として放送される本作は、100年