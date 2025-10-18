◆２０２５パーソルクライマックスシリーズパ最終ステージ第３戦ソフトバンク０―６日本ハム（１７日・みずほペイペイドーム）「２０２５パーソルクライマックスシリーズパ」の最終ステージ（Ｓ）の第３戦が行われ、崖っぷちの日本ハムがソフトバンクに完勝し、対戦成績を１勝３敗（ソフトバンクにアドバンテージ１勝）とした。伊藤大海投手（２８）が８回無失点、１１奪三振の力投でエースの意地を見せた。新庄