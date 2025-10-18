◆２０２５ＪＥＲＡクライマックスシリーズセ最終ステージ第３戦阪神４―０ＤｅＮＡ（１７日・甲子園）２年連続の日本一の夢ははかなく消えた。今季限りで辞任するＤｅＮＡ・三浦大輔監督（５１）は涙をこらえきれなかった。「子供の時から来ている球場でね。今日は完敗でしたから」。目を赤くしながら、最後は努めて笑顔でラストタクトを振り返った。先発のケイが初回、佐藤輝に先制３ランを浴び、３回には大山に左