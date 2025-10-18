大相撲ロンドン公演大相撲の英国ロンドン公演が15日（日本時間16日）からロイヤル・アルバート・ホールで開催され、洋風の会場で独特なムードを醸し出す光景が話題に。日本相撲協会公式Xが観客のいないある光景を投じると、相撲ファンの視線を釘付けにしていた。空席のホールに土俵を設け、吊り屋根の下で行われていたのは土俵祭だった。行司や力士らが白装束で並び、神を招く儀式から土俵を清め、神送りまでを厳かに進めた。