【富士通レディース】1日目渋野日向子の気になる来季の去就は？米ツアーシード権喪失へ待ったなし日米で5試合連続予選落ちの渋野日向子（26）が7バーディー1ボギーの66と爆発。6アンダーで単独首位に立った。初日6アンダーは今季のベストスコア。国内ツアーでの首位発進は自身初だ。この日は1番、2番の連続バーディーでギャラリーを沸かすと、6番、7番でスコアを伸ばしバック9へ。後半は、10番、14番、16番でバーディーを奪い