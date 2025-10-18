◇フィギュアスケート・GPシリーズ第1戦第1日（2025年10月17日フランス・アンジェ）女子SPが行われ、22〜24年世界選手権3連覇の坂本花織（シスメックス）は76・20点で2位につけた。ジャンプを全て決め、スピン、ステップも最高のレベル4でそろえたが、自身にとっては納得のいかない出来。「めちゃくちゃ慎重にいきました」と自戒を込めつつ「ジャンプ3つともよく耐えたな。耐えながらでも76（点）が出たのは、やっぱ伸びし