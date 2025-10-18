過去10年で傾向を探る。☆人気1番人気【4・2・0・4】、2番人気【2・0・2・6】、3番人気【1・4・1・4】、4番人気【2・3・1・4】と上位人気が優勢。2桁人気の連対はない。☆前走安田記念【3・5・0・8】が主力ステップ。京成杯AH【1・1・1・19】の馬券内率は高くない。オープン組も【0・1・0・23】と低調。☆世代4歳が【5・4・1・22】で強い。3歳は【3・1・3・26】、5歳は【2・3・6・36】。6歳以上のベテランは2度の2着