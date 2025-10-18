相撲教習所に通う新弟子らが17日、「相撲史」の講義の一環として東京都墨田区にある野見宿禰（のみのすくね）神社を参拝し、境内や周辺の清掃活動を行った。秋場所を途中休場した幕下・行徳（22＝玉ノ井部屋）も参加。九州場所（11月9日初日、福岡国際センター）での出場については「今のところはない。難しいかなという感じ」と明かし、体調不良のため休場することが濃厚となった。現在は四股、すり足など基礎運動のみで、相