2年連続で開幕投手を務めながら8勝9敗の防御率4・14に終わった巨人の戸郷がジャイアンツ球場を訪れ、「感覚を忘れるくらい、ノースロー期間を1カ月ぐらい設けたい」とまずは体をリフレッシュさせる考えを明かした。侍ジャパンメンバーとしてWBC、プレミア12に出場し、昨年までの2年間はオフでも体を動かし続けた。「体がいい状態になってから、また一から仕上げていきたい」と今後を見据えた。