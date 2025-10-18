巨人では19年の坂本以来の“3割打者”として・301をマークした2年目の泉口が、川崎市のジャイアンツ球場で練習を再開した。12日のCS敗退後、主力組では最速での始動となり「来年が大事だと思っているので常に動いておきたい」と無休の秋を宣言した。・304だった得点圏打率の向上を目標に掲げ「練習からケースを想定して勝負強い打撃ができるようにやっていきたい」と意欲を示した。