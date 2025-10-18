俳優の西岡徳馬（79）が17日、東京・新宿の紀伊国屋ホールで舞台「『新画狂人北斎』―2025―」の初日を迎え、葛飾北斎役を演じる。稽古中に79歳を迎えた。「普段から体力づくりをしている。俳優はこの体がないとできない」と力説した。そのモチベーションは「“まだ足りねえ”です」と北斎の絵を探求する精神になぞらえて明かし、「満足したら終わり。お芝居に対して満足したことはない」とあくなき探究心を見せた。東京公演