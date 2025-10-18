【ワルシャワ共同】ロシア産天然ガスをドイツに送る海底パイプライン「ノルドストリーム」が2022年に破壊された事件で、ポーランドの裁判所は17日、ドイツ当局が出した逮捕状に基づき拘束したウクライナ国籍の男のドイツ移送に応じないことを決めた。欧州のメディアが伝えた。ドイツの情報機関によると、男はダイビングのインストラクターだとされる。だがポーランドの裁判所は「ドイツからはごく一般的な情報しか提供されてい