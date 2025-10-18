都内で働くほのか（32歳）は、母の死後、無職の妹まな（29歳）と頑固な父の板挟みに。家族との死別後に起きる、一家の問題について描きます。『母親の保険金を持ち逃げした妹』をごらんください。 警察沙汰を経て、父とまなは実質的に絶縁することに。ほのかは虚無感に襲われるが、この決断は正しいと信じて前を向こうと考えます。 妹と絶縁状態に 警察での事情聴取は長く、そして重かった。父は、暴行を認めたものの、