政府は１７日、２０２５年度の文化勲章を、スポーツ振興の王貞治氏（８５）や歌舞伎の片岡仁左衛門（８１）、ノーベル化学賞に選ばれた錯体化学の北川進氏（７４）ら８氏に贈ることを決めた。この日、仁左衛門は都内で会見し「私の子孫への置き土産と言いますか、そんな気持ちです」と心境を吐露。受章の連絡は電話で受け、まず仏壇に向かって歌舞伎俳優だった父や兄に喜びを伝えたという。１９９３年に肺膿腫（のうしゅ）と食