◆みやざきフェニックス・リーグＤｅＮＡ２―７巨人（１７日・生目第２）巨人の森田駿哉投手（２８）がフェニックスＬのＤｅＮＡ戦で先発し、杉内投手チーフコーチ直伝のスライダーなどで４三振を奪った。２回３安打１失点と課題も残したが、「悪いところばかりではなかった。しっかり低めにいけば、楽に抑えられると思った」と収穫を口にした。変化の秋を実り多きものにする。０―１の２回には無死一、二塁から３者連続三振