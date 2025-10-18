◇フィギュアスケートグランプリ（ＧＰ）シリーズ第１戦フランス大会（１７日、アンジェ）ペアのショートプログラム（ＳＰ）が行われ、世界選手権チャンピオンの三浦璃来、木原龍一（木下グループ）組は、７９・４４点で首位発進した。２６年ミラノ・コルティナ五輪シーズンのＧＰシリーズを迎えた「りくりゅう」は、冒頭のトリプルツイストを成功。サイドバイサイドの３回転トウループも降りると、スロージャンプも決め