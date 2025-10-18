◆みやざきフェニックス・リーグＤｅＮＡ２―７巨人（１７日・生目第２）巨人のリチャード内野手（２６）が１７日、フェニックスＬで２試合連続本塁打を放った。ＤｅＮＡ戦（生目第２）に「４番・三塁」で出場。４点リードの５回１死で、カウント１―１から下手投げ右腕・颯の投じた球を捉えた。破壊音を残した打球は左中間の防球ネットに到達。貴重な追加点となるソロをお見舞いした。１６日の同リーグ・くふうハヤテ戦（サン