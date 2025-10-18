◇フィギュアスケートグランプリ（ＧＰ）シリーズ第１戦フランス大会（１７日、アンジェ）女子ショートプログラム（ＳＰ）が行われ、シニアデビューとなった中井亜美（ＴＯＫＩＯインカラミ）が、７８・００点の高得点をマーク。１位発進し、２位には坂本花織（シスメックス）が７６・２０点でつけた。ＧＰシリーズデビューの中井は、冒頭のトリプルアクセル（３回転半ジャンプ）を流れるように決めて出来映え点（ＧＯＥ）