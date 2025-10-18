オークス7着以来の実戦となるブラウンラチェットは3枠5番に決まった。手塚久師は「最近は外めの枠ばかりだったからね。久しぶりに内枠を引けて良かった」とホッとした表情。金曜朝は坂路1本（4F67秒8）を軽快に登坂。師は「調整は順調。あとは雨が早くやんで、少しでも乾いてくれれば」と良馬場を希望していた。