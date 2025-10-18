ケリフレッドアスクは3枠6番。「これも絶好や」と第一声で喜んだ藤原師は、近くにいた西塚を呼び寄せ作戦会議をスタート。ライバルの枠順を入念に確認した上で「逃げよか。この並びなら自分でペースをつくった方がいい」と逃げ宣言が飛び出した。前走の紫苑Sはキャリア初の逃げを打って快勝。ゲートから出て1歩目に注目だ。