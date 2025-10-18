主人公・はるかは、3歳の娘と夫と都内で暮らしながら、フルタイムで働くワーママです。娘は保育園に慣れ、ようやく生活が落ち着いてきました。ですが、はるかは近くに友だちがいないことが悩みです。そんなある日、学生時代の友人・りさが近所に引っ越してきたのです。りさは1児の母で、子ども同士も同じ年ごろ。何度か子ども連れで遊びますが、価値観の違いを感じることがあり、モヤモヤが募ります。それでも、歩み寄りたい