ルージュソリテールは金曜朝、角馬場で体をほぐした。枠順は1枠2番。枠番を伝えられた藤原師は「絶好やな」とニヤリ。「機動力が武器。どんな競馬でもできる」と評するだけに、自在性を生かして一発を狙う。「前走は流れすぎてついていった分だけ垂れたが、ハマっていたら違う結果になっていたと思う」と巻き返しに力を込めた。