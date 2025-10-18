栗東滞在中の関東馬ジョスランは3番枠。成田助手は「ジョッキー（岩田望）がコースを熟知していると思うので。自分はしっかり体調を管理して、いい状態で出せれば」と受け止めた。金曜は坂路へ。兄エフフォーリアも手がけた同助手は「きょうだいでこの馬が一番似ている。最初に会った時はうれしかった」と兄妹G1制覇を期待した。