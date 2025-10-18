紫苑S3着ダノンフェアレディは最内1番からスタート。橋口師は「器用に立ち回れるので内めが良かった。いい枠ですね」と希望枠ゲットに笑みを浮かべる。金曜朝は角馬場から坂路を駆け上がった。「今朝も動きが良かったし、元気いっぱいでいい雰囲気だった。できれば（レース）当日は良馬場が理想ですね」と天気を気にしていた。