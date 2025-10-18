レーゼドラマは2枠4番。辻野師は「スタンド前発走で外は嫌だった。真ん中から内めの偶数なので、いい枠に当たったと思う」と歓迎の口ぶり。追い切り翌日は厩舎周りの運動で汗を流した。「軽い追い切りだったし、疲れを見せずカイバをしっかり食べている。自分の形に持ち込んでレースを組み立てられればベスト」と締めくくった。