ローズS2着テレサは4枠8番。杉山晴師は「非常にいい枠に入りました。ジョッキーは前走の内容を踏まえて馬の後ろで折り合いをつけたいと考えていると思うが、外過ぎるとそれがかなわないので真ん中のやや内で理想的」と喜んだ。休み明け感があった前走から状態も上昇中で「使った上積みがありそう」と前向きな言葉を並べた。