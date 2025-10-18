鞍上にレジェンド武豊を配して展開の鍵を握るエリカエクスプレスは5枠10番。杉山晴師は「これぐらいの枠ならというところを引けた。自分のリズムで行った結果、それがハナになっても、内で主張する馬がいれば番手でも問題ない」とレースをイメージする。中間は操縦性が向上した追い切り内容で「前回より雰囲気がいい」と語った。