クリノメイは4枠7番。北村助手は「内回りだし、京都2000メートルはお客さんの前での発走になるので内寄りに越したことはない。ロスなく運べれば」とコメント。チューリップ賞勝ちがあるが、近2走はダートで連敗。3戦ぶりに芝へ戻るが「芝でどれだけやれるか楽しみ。追い切ってからも変わらず調整は順調に進んでいる」と語った。