桜花賞馬エンブロイダリーは6枠11番に決まった。同じ勝負服のアーモンドアイが18年に優勝している吉兆枠。金曜朝は滞在する栗東で坂路を元気よく駆け上がった。及川厩務員は「順調でここまでは予定通り。栗東の水が合うのか、毛ヅヤもいい」と好調ぶりに目を細める。馬体重も大きく増え、「全体的に大人になった」とうなずいた。