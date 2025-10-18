ローズS6着から中4週で参戦するヴーレヴーは金曜朝、厩舎周りの運動で体をほぐした。武幸師は「追い切った後も変わらず順調に過ごしています」とうなずく。6枠12番からスタート。「決まった枠でやるだけです」と意に介さず、「折り合いに心配はない。前走はゲートが速くなかったのでスタートが鍵ですね」とポイントを挙げた。