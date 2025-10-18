初の古馬相手だった中京記念を2番手から抜け出して制したマピュース。前走後はさらに気配が上昇しており、金曜朝は坂路1本（4F66秒7）をスムーズに駆け上がった。枠順は5枠9番に決定。小島助手は「極端でなければ枠はどこでもよかった。思い通りの調教を詰めたし、あとは距離だけ」と状態の良さに太鼓判を押した。