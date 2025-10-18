この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿をご紹介します。今回ご紹介するのは、マンタ(@manta_oyogu_a)さんの投稿です。 素敵な親子の会話 テレビから流れるビールのCMを見ていた6歳さんが、ふとお母さんにこんなことを言ったそうです。とても微笑ましい会話にほっこりしますよ。 6歳がビールのCM見て「ママ、大人になったら一緒にビール飲もうね」と言ったので一緒にビールを飲める関係で