◇セ・リーグCSファイナルステージ第３戦阪神4-0DeNA（2025年10月18日甲子園）【阪神・藤川監督語録】▼坂本が光った（DeNAが）ファーストステージから勝ち上がってきているので、坂本が（ボール球やリズムを変えて）ゆっくりゆっくりと。そういう部分（勢い）をよくほどきましたね。3連戦ともですけど。▼今日のリードも良かった（高橋は）最初はやっぱり硬くなりますけど、坂本がよくリードしてくれた。それに尽