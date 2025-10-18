◇セ・リーグCSファイナルステージ第３戦阪神4-0DeNA（2025年10月18日甲子園）リードオフマンの先制攻撃が佐藤輝の3ランを呼び込んだ。阪神・近本が初回にDeNA先発・ケイの初球を左前打し、立ち上がりの攻略の起点となった。「勢いというのは別に。自分が打てるかどうかだった。その後は後ろのバッターが何とかしてくれる。僕は僕のやるべきことをやるだけ。結果的にスリーランで3点入ったのは良かった」。5回にも遊撃内野