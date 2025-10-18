巨人・戸郷翔征投手（２５）が１７日、オーバーホール組でジャイアンツ球場を訪れ「疲労（回復）に特化したプログラムを組んでいただいた」とプールトレーニングなどを行った。今季８勝と不振に終わっただけに「練習し過ぎて（疲労を）来年に持ち越すようでは意味がない。本当に（投球の）感覚を忘れるぐらい休みたい」とオーバーホール後も１１月中旬までは休みを取り、来季の巻き返しへ状態を整える考えだ。