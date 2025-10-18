◇セ・リーグCSファイナルステージ第３戦阪神4-0DeNA（2025年10月18日甲子園）阪神・中野が美技連発で、先発・高橋を強力援護した。最大の見せ場となったのは、4点優勢の4回2死だ。筒香が放った二遊間への痛烈な打球を横っ飛び。グラブに収めると、素早く一塁に送球して出塁を許さなかった。「（高橋は）ずっといいペースで投げていてくれてたんで、ああいうプレーで助けられたのは良かったです」。以降も二塁方向への打球