「ＪＥＲＡＣＳセ・ファイナルＳ・第３戦、阪神４−０ＤｅＮＡ」（１７日、甲子園球場）ベイ党も虎党も関係ない。ラスト采配の指揮官に、聖地は万雷の“ミウラコール”を送った。試合後、今季限りでの退任を表明したＤｅＮＡ・三浦大輔監督（５１）は帽子を取り、深々と一礼した。その目は赤かった。「子どもの頃に来ていた球場でね。悔しさももちろんあるんですけど、幸せです。こういう形でね…」。藤川監督からは花束が