◇セ・リーグCSファイナルステージ第３戦阪神4-0DeNA（2025年10月18日甲子園）阪神・大山の勝負強さが光った。3回2死一、二塁からの第2打席。先発・ケイのスライダーを捉えた一打は左翼フェンス直撃の適時二塁打だ。リードを4点に広げて勝利に近づけた。「今までのシーズンとは違う試合でしたので、個人よりも、もう試合に勝ったことが良かったと思います」レギュラーシーズンでは18打数2安打で打率・111に抑えられて