「ＣＳパ・ファイナルＳ・第３戦、ソフトバンク０−６日本ハム」（１７日、みずほペイペイドーム）「２０２５パーソルクライマックスシリーズパ」はファイナルステージ（６試合制）の第３戦が行われ、レギュラーシーズン２位の日本ハムが６−０でリーグ２連覇のソフトバンクを破り、初勝利を挙げた。ソフトバンクはリーグ優勝のアドバンテージを含め３勝。４番の郡司裕也捕手（２７）が先制犠飛を含む４打点を挙げ、先発