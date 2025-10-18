女優の長澤まさみ（38）と俳優の永瀬正敏（59）が17日、都内で映画「おーい、応為（おうい）」（監督大森立嗣）の初日舞台あいさつに出席した。葛飾北斎と娘・応為を描く。永瀬が役作りで飲まず食わずでいたところ、長澤がお弁当を毎日作ってきたという。永瀬は「全部おいしくて、身も心も長澤さんに凄い助けられた」と感謝。長澤は「自分も現場に持っていっていたので。お父さまが心配だったので」とほほ笑んだ。