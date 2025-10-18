俳優の長澤まさみ（３８）が１７日、都内で行われた主演映画「おーい、応為」の初日舞台あいさつに共演の永瀬正敏（５９）らと出席した。同作は、絵師・葛飾北斎（永瀬）の娘であり弟子の応為（長澤）の生涯を描く。永瀬は、北斎の経年変化を小さくなっていく体で表現したいと考え「撮影中にそうなっていくのは極端にやるしかなくて。飲まず食わずで」と述懐。「それを長澤さんが気づかれて。毎朝、手料理を。うまいんです」と