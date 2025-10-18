◇セ・リーグCSファイナルステージ第３戦阪神4-0DeNA（2025年10月18日甲子園）阪神・岩崎が最後を締めくくった。4点優勢の9回から3番手として登板。安定した投球で3者凡退に封じ込めた。先頭の桑原を145キロ直球で遊飛。続く佐野は低めの変化球で空振り三振に斬ると、最後は筒香を二飛に打ち取った。石井とともに無失点リレーを完結。1回無失点に抑えた15日のファイナルS第1戦から中1日でも好投。「みんなの力を出せて、