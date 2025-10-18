埼玉県鶴ケ島市の老人ホーム「若葉ナーシングホーム」で入所者の女性2人が死亡した事件で、うち1人を殺害した疑いで逮捕された元職員木村斗哉容疑者（22）が、自宅から施設まで「電車賃がなく、自転車を使った」と供述していることが18日、捜査関係者への取材で分かった。逮捕時に所持金はなく、県警は容疑者の生活状況も含め捜査する。県警によると、施設から容疑者の自宅がある同県熊谷市までは約30キロあり、自転車で約2時